Informations pratiques

Guénin

Spectacle de bulles

Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Les jeudis à la paillote à 18h.

Spectacle de bulles avec Agréabulles et blindtest. Convivialité assurée, barbecue à disposition. Musique Jeux Bar. .

Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 09 09

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English :

L’événement Spectacle de bulles Guénin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté