AGENDA · Guénin
Spectacle de bulles Guénin
jeudi 16 juillet 2026 · Guénin
Informations pratiques
Guénin
Spectacle de bulles
Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Les jeudis à la paillote à 18h.
Spectacle de bulles avec Agréabulles et blindtest. Convivialité assurée, barbecue à disposition. Musique Jeux Bar. .
Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 09 09
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English :
L’événement Spectacle de bulles Guénin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté
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