Nuit de l’engoulevent Guénin
mercredi 22 juillet 2026 · Guénin
Informations pratiques
Guénin
Nuit de l’engoulevent
Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Mystérieux oiseau des landes, l’engoulevent d’Europe fascine autant qu’il intrigue. Lors d’une balade semi-nocturne, partez à sa recherche et découvrez son mode de vie étonnant. Cette sortie sera également l’occasion d’observer les chauves-souris et d’en apprendre davantage sur la faune qui s’anime au crépuscule. Avec Centre Bretagne Nature.
De 21h à 23h, à partir de 5 ans. 7€/adulte, 5€/enfant. Sur réservation 48h avant minimum. .
Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement Nuit de l’engoulevent Guénin a été mis à jour le 2026-07-07 par OT BAUD Communauté
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