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AGENDA · Guénin

La savonnette gueninoise Guénin

samedi 5 septembre 2026 · Guénin

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
56150 Guénin
Département
Morbihan
Tarif

Guénin

La savonnette gueninoise

Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Courses de 10h à 18h. Midi grillades-frites. 19h moules frites sur réservation. Soirée animée.
Entrée gratuite.
Organisé par les J.A du canton de Baud.   .

Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 70 33 18 65 

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English :

L’événement La savonnette gueninoise Guénin a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté

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