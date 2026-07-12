Informations pratiques

Guénin

La savonnette gueninoise

Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Courses de 10h à 18h. Midi grillades-frites. 19h moules frites sur réservation. Soirée animée.

Entrée gratuite.

Organisé par les J.A du canton de Baud. .

Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 70 33 18 65

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English :

L’événement La savonnette gueninoise Guénin a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté