AGENDA · Guénin
La savonnette gueninoise Guénin
samedi 5 septembre 2026 · Guénin
Informations pratiques
Guénin
La savonnette gueninoise
Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Courses de 10h à 18h. Midi grillades-frites. 19h moules frites sur réservation. Soirée animée.
Entrée gratuite.
Organisé par les J.A du canton de Baud. .
Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 70 33 18 65
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English :
L’événement La savonnette gueninoise Guénin a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BAUD Communauté
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