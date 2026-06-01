Les Grandes Tablées Rue Gigon la Bertrie Vimoutiers vendredi 26 juin 2026.

Vimoutiers

Les Grandes Tablées

Rue Gigon la Bertrie Boutique du Secours Catholique Ma Petite Aubaine Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Les Grandes Tablées, c’est un événement solidaire organisé par la Boutique du Secours Catholique Ma Petite Aubaine .

Au programme

– Un concert gratuit des Clarinettistes enragés , le samedi 27 juin à 12h.

– Un apéritif déjeunatoire le samedi 27 juin à partir de 12h30, ouvert à tous et toutes.

– Une braderie au sac réassort de vêtements sur les deux jours, avec des sacs de 30L à 10€ (fermés).

> Horaires Vendredi 14h-17h Samedi 9h-12h.

Votre présence serait précieuse pour partager ce moment de convivialité et de solidarité. .

Rue Gigon la Bertrie Boutique du Secours Catholique Ma Petite Aubaine Vimoutiers 61120 Orne Normandie vimoutiers141@secours-catholique.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Grandes Tablées

L’événement Les Grandes Tablées Vimoutiers a été mis à jour le 2026-06-16 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault