Les Grandes Tablées Rue Gigon la Bertrie Vimoutiers
Les Grandes Tablées Rue Gigon la Bertrie Vimoutiers vendredi 26 juin 2026.
Vimoutiers
Les Grandes Tablées
Rue Gigon la Bertrie Boutique du Secours Catholique Ma Petite Aubaine Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Les Grandes Tablées, c’est un événement solidaire organisé par la Boutique du Secours Catholique Ma Petite Aubaine .
Au programme
– Un concert gratuit des Clarinettistes enragés , le samedi 27 juin à 12h.
– Un apéritif déjeunatoire le samedi 27 juin à partir de 12h30, ouvert à tous et toutes.
– Une braderie au sac réassort de vêtements sur les deux jours, avec des sacs de 30L à 10€ (fermés).
> Horaires Vendredi 14h-17h Samedi 9h-12h.
Votre présence serait précieuse pour partager ce moment de convivialité et de solidarité. .
Rue Gigon la Bertrie Boutique du Secours Catholique Ma Petite Aubaine Vimoutiers 61120 Orne Normandie vimoutiers141@secours-catholique.org
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English : Les Grandes Tablées
L’événement Les Grandes Tablées Vimoutiers a été mis à jour le 2026-06-16 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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