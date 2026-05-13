Les grands donateurs, Musée Fabre, Montpellier

Les grands donateurs Samedi 23 mai, 20h00, 21h00 Musée Fabre Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Les amis du musée Fabre vous propose une visite afin de découvrir quelques grands donateurs du musée. François-Xavier Fabre, Antoine Valedau et Alfred Bruyas seront à l’honneur.

Musée Fabre 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr Riches collections de peintures de toutes les écoles : œuvres italiennes des XVIe et des XVIIe siècles, beaux tableaux espagnols et flamands, l’école hollandaise est représentée par ses meilleurs maîtres, mais la place prépondérante est occupée par la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Collection de dessins italiens et français du XVIIe au XIXe siècle. Sculptures bronzes, céramique italienne et française. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

Les amis du musée Fabre vous propose une visite afin de découvrir quelques grands donateurs du musée. François-Xavier Fabre, Antoine Valedau et Alfred Bruyas seront à l’honneur.

François Xavier Fabre, autoportrait © photo Frédéric Jaulmes Musée Fabre Montpellier 3M