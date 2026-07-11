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AGENDA · Henrichemont

Les Grands Feux 2026 Henrichemont

samedi 17 octobre 2026 · Henrichemont

Les Grands Feux 2026 Henrichemont

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Ville
18250 Henrichemont
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Henrichemont

Les Grands Feux 2026

Henrichemont Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-17

Les Grands Feux de La Borne vivez la magie du feu et de la terre !
Chaque automne, le village de La Borne s’embrase pour un rendez-vous unique où la céramique prend vie sous vos yeux. Au cœur des fours à bois en pleine cuisson, artistes et visiteurs se retrouvent pour partager un moment rare, entre tradition, création et convivialité. Programmation à venir en Août!   .

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 96 21  contact@laborne.org

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English :

Les Grands Feux de La Borne: Experience the magic of fire and earth!

L’événement Les Grands Feux 2026 Henrichemont a été mis à jour le 2026-07-11 par OT BOURGES

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