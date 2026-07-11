Informations pratiques

Henrichemont

Les Grands Feux 2026

Henrichemont Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-17

Les Grands Feux de La Borne vivez la magie du feu et de la terre !

Chaque automne, le village de La Borne s’embrase pour un rendez-vous unique où la céramique prend vie sous vos yeux. Au cœur des fours à bois en pleine cuisson, artistes et visiteurs se retrouvent pour partager un moment rare, entre tradition, création et convivialité. Programmation à venir en Août! .

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 96 21 contact@laborne.org

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English :

Les Grands Feux de La Borne: Experience the magic of fire and earth!

L’événement Les Grands Feux 2026 Henrichemont a été mis à jour le 2026-07-11 par OT BOURGES