Les Grands Feux 2026 Henrichemont
samedi 17 octobre 2026 · Henrichemont
Informations pratiques
Henrichemont
Les Grands Feux 2026
Henrichemont Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-17
Les Grands Feux de La Borne vivez la magie du feu et de la terre !
Chaque automne, le village de La Borne s’embrase pour un rendez-vous unique où la céramique prend vie sous vos yeux. Au cœur des fours à bois en pleine cuisson, artistes et visiteurs se retrouvent pour partager un moment rare, entre tradition, création et convivialité. Programmation à venir en Août! .
Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 96 21 contact@laborne.org
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English :
Les Grands Feux de La Borne: Experience the magic of fire and earth!
L’événement Les Grands Feux 2026 Henrichemont a été mis à jour le 2026-07-11 par OT BOURGES
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