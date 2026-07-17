Informations pratiques

Expositions « Terre en têtes », « …Kouros » et permanence artistique de l’Association Céramique La Borne 19 et 20 septembre Centre Céramique Contemporaine Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Entre 2024 et 2025, La Borne a accueilli Ju Hyun Lee en résidence artistique pour expérimenter auprès de la céramiste Nicole Crestou. L’exposition Terre en têtes, restitution de cette résidence à quatre mains, dévoile un ensemble de casques en grès.

Avec l’exposition…Kouros, Dominique Coenen, céramiste de l’Association Céramique La Borne, présente au public son univers peuplé de silhouettes drapées et figuratives : les Kouros en marche.

La permanence artistique des céramistes de l’Association Céramique La Borne est une exposition collective renouvelée tous les deux mois.

Centre Céramique Contemporaine La Borne 18250 Henrichemont Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire 02 48 26 96 21 http://www.laborne.org Le Centre céramique contemporaine La Borne (CCCLB) est un élément important d’un patrimoine potier unique en France. Le CCCLB est un équipement culturel et touristique de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry. Lieu emblématique et incontournable de la scène céramique contemporaine, le CCCLB déploie ses activités autour de la production, de la diffusion, de la médiation d’une culture céramique contemporaine.

L’ensemble du projet artistique et culturel du CCCLB se co-construit autour d’un partenariat avec les céramistes de l’Association Céramique La Borne (ACLB). Le CCCLB est le lieu d’exposition permanent des membres de l’ACLB. À cette permanence artistique s’ajoutent des expositions temporaires avec des artistes et céramistes invités. A71 : sortie Vierzon Centre – A77 : sortie Sancerre

Entre 2024 et 2025, La Borne a accueilli Ju Hyun Lee en résidence artistique pour expérimenter auprès de la céramiste Nicole Crestou.

Nicole Crestou, Ju Hyun Lee © Photo Pascal Vangysel