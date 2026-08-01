Informations pratiques

Henrichemont

Les ombres de Boisbelle

Henrichemont Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 22:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Quand la nuit tombe sur Henrichemont, le passé d’un principauté oubliée prend vie… Êtes-vous prêts à traverser les siècles ?

Plongez au cœur de l’histoire avec Les ombres de Boisbelle !

L’association Culture et Festivités, en collaboration avec les Baladins de la principauté et les Vilains Vérinois, vous invite à découvrir un spectacle de scènes historiques captivant. Laissez-vous conter les mystères, les intrigues et les destins d’autrefois dans un cadre enchanteur et nocturne. .

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 31 64 52

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English :

When night falls on Henrichemont, the pass of a forgotten principality comes to life… Are you ready to travel through the centuries?

L’événement Les ombres de Boisbelle Henrichemont a été mis à jour le 2026-07-30 par BERRY