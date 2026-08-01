Les ombres de Boisbelle Henrichemont
dimanche 9 août 2026 · Henrichemont
Informations pratiques
Henrichemont
Les ombres de Boisbelle
Henrichemont Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 22:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Quand la nuit tombe sur Henrichemont, le passé d’un principauté oubliée prend vie… Êtes-vous prêts à traverser les siècles ?
Plongez au cœur de l’histoire avec Les ombres de Boisbelle !
L’association Culture et Festivités, en collaboration avec les Baladins de la principauté et les Vilains Vérinois, vous invite à découvrir un spectacle de scènes historiques captivant. Laissez-vous conter les mystères, les intrigues et les destins d’autrefois dans un cadre enchanteur et nocturne. .
Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 31 64 52
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English :
When night falls on Henrichemont, the pass of a forgotten principality comes to life… Are you ready to travel through the centuries?
L’événement Les ombres de Boisbelle Henrichemont a été mis à jour le 2026-07-30 par BERRY