Informations pratiques

Henrichemont

Visite Guidée de la Ville d’Henrichemont

1 Place Hôtel de Ville Henrichemont Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Partez sur les traces de la principauté de Boisbelle lors d’une visite guidée au cœur des rues historiques d’Henrichemont.

L’association Culture et Festivités propose une visite guidée d’Henrichemont pour découvrir l’histoire singulière de cette ancienne capitale de la principauté de Boisbelle.

Fondée en 1609 par Maximilien de Béthune, duc de Sully, sur le modèle des cités idéales, la ville dévoile son patrimoine et ses secrets au fil des rues. La visite aura lieu le 19 septembre 2026, avec un départ devant la mairie à 16h.

Durée 1h30. Tarif 4 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription au 06 01 92 82 31. .

1 Place Hôtel de Ville Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 01 92 82 31

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English :

Follow in the footsteps of the Principality of Boisbelle on a guided tour through the historic streets of Henrichemont.

L’événement Visite Guidée de la Ville d’Henrichemont Henrichemont a été mis à jour le 2026-07-31 par OT BOURGES