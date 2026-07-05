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AGENDA · Pont-de-Barret

Les Guinguettes d’été de la Fontaine Route de Soyans Pont-de-Barret

dimanche 5 juillet 2026 · Route de Soyans · Pont-de-Barret

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Route de Soyans
Adresse
La Fontaine Minérale
Ville
26160 Pont-de-Barret
Département
Drôme
Tarif

Pont-de-Barret

Les Guinguettes d’été de la Fontaine

Route de Soyans La Fontaine Minérale Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Entre amis, en couple ou en famille, les guinguettes d’été de la Fontaine vous proposent plusieurs activités pour que vous puissiez passer un moment convivial et chaleureux.
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Route de Soyans La Fontaine Minérale Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70  lafontaineminerale@gmail.com

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English :

With friends, as a couple or as a family, the Fountain’s summer guinguettes offer you several activities so that you can spend a warm and friendly moment.

L’événement Les Guinguettes d’été de la Fontaine Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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