Les Guinguettes d’été de la Fontaine Route de Soyans Pont-de-Barret
dimanche 5 juillet 2026 · Route de Soyans · Pont-de-Barret
Informations pratiques
Pont-de-Barret
Les Guinguettes d’été de la Fontaine
Route de Soyans La Fontaine Minérale Pont-de-Barret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Entre amis, en couple ou en famille, les guinguettes d’été de la Fontaine vous proposent plusieurs activités pour que vous puissiez passer un moment convivial et chaleureux.
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Route de Soyans La Fontaine Minérale Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 lafontaineminerale@gmail.com
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English :
With friends, as a couple or as a family, the Fountain’s summer guinguettes offer you several activities so that you can spend a warm and friendly moment.
L’événement Les Guinguettes d’été de la Fontaine Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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