Les Guinguettes d’été de la Fontaine Route de Soyans Pont-de-Barret

Informations pratiques

Pont-de-Barret

Les Guinguettes d’été de la Fontaine

Route de Soyans La Fontaine Minérale Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Entre amis, en couple ou en famille, les guinguettes d’été de la Fontaine vous proposent plusieurs activités pour que vous puissiez passer un moment convivial et chaleureux.

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Route de Soyans La Fontaine Minérale Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 lafontaineminerale@gmail.com

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English :

With friends, as a couple or as a family, the Fountain’s summer guinguettes offer you several activities so that you can spend a warm and friendly moment.

L’événement Les Guinguettes d’été de la Fontaine Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux