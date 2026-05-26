Mirecourt

Les Guinguettes du Madon

Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-08-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22

Les Guinguettes du Madon.

Et parce qu’on avait envie d’explorer d’autres rythmes, Mira et La Roue-Libre vous proposent un nouveau rendez-vous dominical les Guinguettes du Madon.

Quatre matinées d’été au bord de l’eau, pour prendre le temps autrement, autour d’un café, d’un petit déjeuner, d’un brunch ou même d’un apéro.

Un format pour ralentir, respirer… et profiter.

Boissons et petit-déjeuner sur place.

Animations proposées par les associations Mira et la Roue Libre.Tout public

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Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 60 02 24 79 contact@miraenrouelibre.fr

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English :

Les Guinguettes du Madon.

And because we felt like exploring other rhythms, Mira and La Roue-Libre are offering a new Sunday rendezvous: Les Guinguettes du Madon.

Four summer mornings by the water, to take your time differently, over a coffee, breakfast, brunch or even an aperitif.

A format to slow down, breathe? and enjoy.

Drinks and breakfast on site.

Entertainment provided by the Mira and Roue Libre associations.

L’événement Les Guinguettes du Madon Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MIRECOURT