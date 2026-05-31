Les Harpes Camac France font leur festival à… Lille, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Les Harpes Camac France font leur festival à… Lille 13 – 15 novembre Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T17:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:00:00+01:00

Du 13 au 15 novembre 2026, les harpes Camac France font leur festival à… Lille, et plus encore : au Conservatoire !

PROGRAMMATION

Vendredi 13 novembre 2026 :

Récital de harpe classique – 20h00 – Auditorium du Conservatoire

Letizia LAZZERINI (Harpe), Yuying CHEN (Harpe) & Guangli XU (Saxophone)

Samedi 14 novembre 2026 :

Conférence par Alexandra LUICEANU – 11h30 – Salle C1/10

Entre image, scène et réseaux : trouver sa voix

Masterclass avec Isabelle MORETTI – 14h00 – Salle C1/10

Répertoire classique pour harpe

Concert découverte – 20h00 – Auditorium du Conservatoire

Duo VIAGGIO – Christine et Thierry LUTZ, harpe celtique, guitare, percussions

Trio SAXYARPA -Alberto Sanchez, Johannes Köppen, Manuel Beutke, harpe électrique, saxophone et cajon

Soirée électro avec Milla LEIKA – 23h00 – Salle Lannoy

Harpe et chant

Dimanche 15 novembre 2026 :

Conte musical Baba Yaga ou la véritable histoire des poupées russes – 17h00 – Auditorium du Conservatoire

par la classe de harpe du conservatoire de Lille

Professeure : Alexandra Luiceanu

Avec la participation de la chorale du Conservatoire de Lille,

professeure : Aubéry Groulez,

ainsi que les classes de harpe de La Madeleine et des Bois Blancs,

professeure : Eve Delcambre

INFORMATIONS

️ Billetterie à venir

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Un festival autour de la harpe !