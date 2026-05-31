Les Harpes Camac France font leur festival à… Lille, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille
Les Harpes Camac France font leur festival à… Lille, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille vendredi 13 novembre 2026.
Les Harpes Camac France font leur festival à… Lille 13 – 15 novembre Auditorium du Conservatoire de Lille Nord
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-15T17:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:00:00+01:00
Du 13 au 15 novembre 2026, les harpes Camac France font leur festival à… Lille, et plus encore : au Conservatoire !
PROGRAMMATION
Vendredi 13 novembre 2026 :
Récital de harpe classique – 20h00 – Auditorium du Conservatoire
Letizia LAZZERINI (Harpe), Yuying CHEN (Harpe) & Guangli XU (Saxophone)
Samedi 14 novembre 2026 :
Conférence par Alexandra LUICEANU – 11h30 – Salle C1/10
Entre image, scène et réseaux : trouver sa voix
Masterclass avec Isabelle MORETTI – 14h00 – Salle C1/10
Répertoire classique pour harpe
Concert découverte – 20h00 – Auditorium du Conservatoire
Duo VIAGGIO – Christine et Thierry LUTZ, harpe celtique, guitare, percussions
Trio SAXYARPA -Alberto Sanchez, Johannes Köppen, Manuel Beutke, harpe électrique, saxophone et cajon
Soirée électro avec Milla LEIKA – 23h00 – Salle Lannoy
Harpe et chant
Dimanche 15 novembre 2026 :
Conte musical Baba Yaga ou la véritable histoire des poupées russes – 17h00 – Auditorium du Conservatoire
par la classe de harpe du conservatoire de Lille
Professeure : Alexandra Luiceanu
Avec la participation de la chorale du Conservatoire de Lille,
professeure : Aubéry Groulez,
ainsi que les classes de harpe de La Madeleine et des Bois Blancs,
professeure : Eve Delcambre
INFORMATIONS
️ Billetterie à venir
Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Un festival autour de la harpe !
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