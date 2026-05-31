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Les Harpes Camac France font leur festival à… Lille, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Les Harpes Camac France font leur festival à… Lille, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Les Harpes Camac France font leur festival à… Lille, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille vendredi 13 novembre 2026.

Lieu : Auditorium du Conservatoire de Lille

Adresse : Place du concert 59000 Lille

Ville : 59043 Lille

Département : Nord

Début : vendredi 13 novembre 2026

Fin : dimanche 15 novembre 2026

Tarif : Entrée libre sur réservation

Les Harpes Camac France font leur festival à… Lille 13 – 15 novembre Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-15T17:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:00:00+01:00

Du 13 au 15 novembre 2026, les harpes Camac France font leur festival à… Lille, et plus encore : au Conservatoire !

PROGRAMMATION

Vendredi 13 novembre 2026 :
Récital de harpe classique – 20h00 – Auditorium du Conservatoire
Letizia LAZZERINI (Harpe), Yuying CHEN (Harpe) & Guangli XU (Saxophone)

Samedi 14 novembre 2026 :
Conférence par Alexandra LUICEANU – 11h30 – Salle C1/10
Entre image, scène et réseaux : trouver sa voix

Masterclass avec Isabelle MORETTI – 14h00 – Salle C1/10
Répertoire classique pour harpe

Concert découverte – 20h00 – Auditorium du Conservatoire
Duo VIAGGIO – Christine et Thierry LUTZ, harpe celtique, guitare, percussions
Trio SAXYARPA -Alberto Sanchez, Johannes Köppen, Manuel Beutke, harpe électrique, saxophone et cajon

Soirée électro avec Milla LEIKA – 23h00 – Salle Lannoy
Harpe et chant

Dimanche 15 novembre 2026 :
Conte musical Baba Yaga ou la véritable histoire des poupées russes – 17h00 – Auditorium du Conservatoire
par la classe de harpe du conservatoire de Lille
Professeure : Alexandra Luiceanu
Avec la participation de la chorale du Conservatoire de Lille,
professeure : Aubéry Groulez,
ainsi que les classes de harpe de La Madeleine et des Bois Blancs,
professeure : Eve Delcambre

INFORMATIONS
️ Billetterie à venir

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Un festival autour de la harpe !

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