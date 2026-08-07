LES HERBES FOLLES THÉÂTRE DE LA VIOLETTE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES HERBES FOLLES

THÉÂTRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 10:45:00

fin : 2026-11-01 11:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Margaret et son jardinier Florimond se tiennent à carreau dans leur jardin au carré. Pour entretenir ce jardin millimétré, un seul secret l’ORGANISATION !

Tout contrôler à la feuille près, la taille des plantations, l’espace entre chaque pied, l’inclinaison des branches, la largeur des feuilles, l’épaisseur de la pelouse, sans oublier la bonne conformité des couleurs. Chez eux rien ne peut pousser au hasard jusqu’au jour où, les herbes folles reprennent le pouvoir… Une ode au lâcher prise, à la diversité et à l’éclosion de l’imaginaire. 7 .

THÉÂTRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 18 51 contact@theatredelaviolette.com

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English :

Margaret and her gardener, Florimond, stand %E0 side by side in their grid-patterned garden. There’s only one secret to maintaining this meticulously organized garden: ORGANIZATION!

L’événement LES HERBES FOLLES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE