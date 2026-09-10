Les herbiers de Plants and People Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 15:00 – 15:30

Gratuit : oui Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée Tout public

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le botaniste du Jardin des Plantes, Aurélien Bour, vous invite à découvrir les herbiers présentés dans l’exposition Plants and People à travers son regard de spécialiste.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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