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Les herbiers de Plants and People Musée d’arts de Nantes Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 15:00 – 15:30
Gratuit : oui Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée Tout public
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le botaniste du Jardin des Plantes, Aurélien Bour, vous invite à découvrir les herbiers présentés dans l’exposition Plants and People à travers son regard de spécialiste.
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
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