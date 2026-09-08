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Les herbiers d’Émilie Vast, Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse

jeudi 17 septembre 2026 · Bibliothèque Pont des Demoiselles · Toulouse

Les herbiers d’Émilie Vast, Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Pont des Demoiselles
Adresse
63B Avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse, France
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre et gratuite aux horaires d'ouverture de la bibliothèque

Les herbiers d’Émilie Vast 17 septembre et 28 novembre Bibliothèque Pont des Demoiselles Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T14:30:00+02:00
Fin : 2026-11-28T16:00:00+01:00 – 2026-11-28T17:00:00+01:00

Cette sélection d’illustrations des trois herbiers présente à la fois la petite flore des bois d’Europe, les arbres feuillus d’Europe et les plantes sauvages des villes.

Bibliothèque Pont des Demoiselles 63B Avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 70 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pont-des-demoiselles Ouverte en 1984, la bibliothèque Pont des Demoiselles spécialisée jeunesse a une surface de 100 m2. Vélô-Toulouse : station 204 – place Roger Arnaud et station 98 – 80, allée des Demoiselles
L’exposition Les herbiers d’Émilie Vast par les éditions MeMo est un petit traité de botanique. exposition illustration

Émilie Vast

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