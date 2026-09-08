Les herbiers d’Émilie Vast, Bibliothèque Pont des Demoiselles, Toulouse

Informations pratiques

Les herbiers d’Émilie Vast 17 septembre et 28 novembre Bibliothèque Pont des Demoiselles Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T14:30:00+02:00

Fin : 2026-11-28T16:00:00+01:00 – 2026-11-28T17:00:00+01:00

Cette sélection d’illustrations des trois herbiers présente à la fois la petite flore des bois d’Europe, les arbres feuillus d’Europe et les plantes sauvages des villes.

Bibliothèque Pont des Demoiselles 63B Avenue Saint-Exupéry, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 70 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pont-des-demoiselles Ouverte en 1984, la bibliothèque Pont des Demoiselles spécialisée jeunesse a une surface de 100 m2. Vélô-Toulouse : station 204 – place Roger Arnaud et station 98 – 80, allée des Demoiselles

L’exposition Les herbiers d’Émilie Vast par les éditions MeMo est un petit traité de botanique. exposition illustration

Émilie Vast