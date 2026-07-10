Les héros n’embrassent pas les garçons Compagnie Labo Théâtre Place Pierre de Coubertin Lillebonne
vendredi 4 décembre 2026 · Place Pierre de Coubertin · Lillebonne
Informations pratiques
Lillebonne
Les héros n’embrassent pas les garçons Compagnie Labo Théâtre
Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04 21:40:00
Date(s) :
2026-12-04
Merci d’avoir répondu PRÉSENT! pour l’anniversaire surprise d’Ulysse.
Évidemment, on ne lui dit rien !
Vous savez qu’il n’a pas vécu des choses faciles ces derniers temps.
Vous savez qu’il revient tout juste du front, après une mission compliquée.
Que côté famille, c’est pas simple non plus.
Vous espérez que cette petite fête va lui remonter le moral.
Tout le monde est là ?
Cachez-vous, il arrive. 3…2…1…
SURPRISE ! .
Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr
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English : Les héros n’embrassent pas les garçons Compagnie Labo Théâtre
L’événement Les héros n’embrassent pas les garçons Compagnie Labo Théâtre Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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