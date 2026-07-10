Les héros n’embrassent pas les garçons Compagnie Labo Théâtre Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Les héros n’embrassent pas les garçons Compagnie Labo Théâtre

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04 21:40:00

Date(s) :

2026-12-04

Merci d’avoir répondu PRÉSENT! pour l’anniversaire surprise d’Ulysse.

Évidemment, on ne lui dit rien !

Vous savez qu’il n’a pas vécu des choses faciles ces derniers temps.

Vous savez qu’il revient tout juste du front, après une mission compliquée.

Que côté famille, c’est pas simple non plus.

Vous espérez que cette petite fête va lui remonter le moral.

Tout le monde est là ?

Cachez-vous, il arrive. 3…2…1…

SURPRISE ! .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Les héros n’embrassent pas les garçons Compagnie Labo Théâtre

L’événement Les héros n’embrassent pas les garçons Compagnie Labo Théâtre Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme