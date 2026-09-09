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Les histoires d’Hibou Wasselonne

mercredi 23 septembre 2026 · Wasselonne

Les histoires d’Hibou Wasselonne

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
4 Cour du Château
Ville
67310 Wasselonne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Wasselonne

Les histoires d’Hibou

4 Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Venez écoutez les lectures lues par les bibliothécaires, pour les petits à partir de 2 ans.

Ouverture des inscriptions 1 mois avant. Gratuit, places limitées, sur inscription.   .

4 Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 18 60  bibliotheque.wasselonne@orange.fr

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English :

L’événement Les histoires d’Hibou Wasselonne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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