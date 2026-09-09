Informations pratiques

Wasselonne

Les histoires d’Hibou

4 Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Venez écoutez les lectures lues par les bibliothécaires, pour les petits à partir de 2 ans.

Ouverture des inscriptions 1 mois avant. Gratuit, places limitées, sur inscription. .

4 Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 18 60 bibliotheque.wasselonne@orange.fr

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English :

L’événement Les histoires d’Hibou Wasselonne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble