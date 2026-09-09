Les histoires d’Hibou Wasselonne
mercredi 23 septembre 2026 · Wasselonne
Informations pratiques
Wasselonne
Les histoires d’Hibou
4 Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Venez écoutez les lectures lues par les bibliothécaires, pour les petits à partir de 2 ans.
Ouverture des inscriptions 1 mois avant. Gratuit, places limitées, sur inscription. .
4 Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 18 60 bibliotheque.wasselonne@orange.fr
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English :
L’événement Les histoires d’Hibou Wasselonne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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