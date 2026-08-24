Les histoires douces Bibliothèque Vasles Vasles
mardi 3 novembre 2026 · Bibliothèque Vasles · Vasles
Informations pratiques
Vasles
Les histoires douces
Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 10:30:00
fin : 2026-11-03 11:30:00
Date(s) :
2026-11-03
Un temps d ‘animation spécialement conçu pour les tout-petits et leurs accompagnateurs autour d’histoires, de comptines et de surprises…
Public 0-3 ans
Plus d’info sur mediatheques-ludotheque.parthenay-gatine.fr .
Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les histoires douces
L’événement Les histoires douces Vasles a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Vasles (Deux-Sèvres)
- Ouaille’note Festi-Vasles #12 Complexe sportif Abel Chargelègue Vasles 11 septembre 2026
- Cours de Biokinésie 2026-2027 Gîe La Grange Madame Salle Lotus Vasles 15 septembre 2026
- Visite guidée du parc et de la chapelle, Château et jardins de La Sayette, Vasles 20 septembre 2026
- Les histoires douces Bibliothèque Vasles Vasles 6 octobre 2026
- Les histoires douces Bibliothèque Vasles Vasles 1 décembre 2026