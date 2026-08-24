Les histoires douces Bibliothèque Vasles Vasles

Informations pratiques

Vasles

Les histoires douces

Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 10:30:00

fin : 2026-11-03 11:30:00

Date(s) :

2026-11-03

Un temps d ‘animation spécialement conçu pour les tout-petits et leurs accompagnateurs autour d’histoires, de comptines et de surprises…

Public 0-3 ans

Plus d’info sur mediatheques-ludotheque.parthenay-gatine.fr .

Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38

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English : Les histoires douces

L’événement Les histoires douces Vasles a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine