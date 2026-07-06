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Les Hommes Crabes + Avalanches + Behold The Monkey Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes
vendredi 20 novembre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 20:30 – 23:59
Gratuit : non Prix libre Tout public
L’association nantaise Kadenz réunit pour cette soirée caritative trois formations : Les Hommes Crabes, Avalanches et Behold The Monkey. Une affiche éclectique qui explore différentes facettes du rock. Les fonds seront reversés à l’association Les Poulettes L’assault, qui lutte contre les précarités féminines.
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com
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