Les Hommes Crabes + Avalanches + Behold The Monkey Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

vendredi 20 novembre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 20:30 – 23:59

Gratuit : non Prix libre Tout public

L’association nantaise Kadenz réunit pour cette soirée caritative trois formations : Les Hommes Crabes, Avalanches et Behold The Monkey. Une affiche éclectique qui explore différentes facettes du rock. Les fonds seront reversés à l’association Les Poulettes L’assault, qui lutte contre les précarités féminines.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



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