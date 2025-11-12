Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Equeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin

Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus.

Equeurdreville-Hainneville Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18 22:45:00

Date(s) :

2026-04-18

Avec humour, tendresse et une justesse étonnante, Paul Dewandre décortique les différences entre hommes et femmes dans son spectacle Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus .

À travers des situations du quotidien où chacun se reconnaît, il nous fait rire de nos incompréhensions et réfléchir sur la manière de mieux vivre ensemble. Ce spectacle, à la fois drôle, intelligent et profondément humain, transforme les disputes en fous rires et les malentendus en moments de complicité. Une véritable thérapie de couple… sans rendez-vous !

A partir de 6 ans, durée 1h45. Placement libre, assis.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle. .

Equeurdreville-Hainneville Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

