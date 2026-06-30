Les hôtels particuliers de la rue Joffre Place Royale Pau
lundi 24 août 2026 · Place Royale · Pau
Informations pratiques
Pau
Les hôtels particuliers de la rue Joffre
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 17:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
La rue Joffre conserve de splendides hôtels particuliers des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. Une promenade à travers le faste et le raffinement de la ville parlementaire. .
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Les hôtels particuliers de la rue Joffre
L’événement Les hôtels particuliers de la rue Joffre Pau a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pau
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