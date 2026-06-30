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Les hôtels particuliers de la rue Joffre Place Royale Pau

lundi 24 août 2026 · Place Royale · Pau

Les hôtels particuliers de la rue Joffre Place Royale Pau

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place Royale
Adresse
Pau Pyrénées Tourisme
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Pau

Les hôtels particuliers de la rue Joffre

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 17:00:00
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-24

La rue Joffre conserve de splendides hôtels particuliers des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. Une promenade à travers le faste et le raffinement de la ville parlementaire.   .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

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English : Les hôtels particuliers de la rue Joffre

L’événement Les hôtels particuliers de la rue Joffre Pau a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pau

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