Informations pratiques

Pau

Les hôtels particuliers de la rue Joffre

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 17:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

La rue Joffre conserve de splendides hôtels particuliers des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. Une promenade à travers le faste et le raffinement de la ville parlementaire. .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Les hôtels particuliers de la rue Joffre

L’événement Les hôtels particuliers de la rue Joffre Pau a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pau