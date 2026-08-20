« Les Huguenots, une histoire illustrée par Samuel Bastide », Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Informations pratiques

« Les Huguenots, une histoire illustrée par Samuel Bastide » Samedi 5 septembre, 18h00 Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T18:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T18:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00

Samuel Bastide (1879-1962), natif de Saint-Jean-du-Gard, a consacré sa vie à concevoir des conférences illustrées au moyen de plaques de verre peintes qu’il projetait. Une majorité, animées de silhouettes, s’inspirait du théâtre d’ombres asiatique. Il en a produit près de 2500 correspondant à divers thèmes histoire des huguenots, sujets bibliques, fables et contes, lutte contre l’alcoolisme… Il fut un passeur de mots et un colporteur d’images.

Dans le cadre de l’exposition que lui consacre Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, l’historien des Cévennes et du protestantisme, Jean-Paul Chabrol et Daniel Travier, fondateur du musée, évoquent la personnalité de Samuel Bastide et présentent son œuvre historique.

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie

Conférence de Jean-Paul Chabrol et Daniel Travier