YS Festival, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard

Informations pratiques

YS Festival 24 – 26 septembre Saint-Jean-du-Gard Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00

3 jours, 24 courts-métrages, 6 prix et des projections hors les murs pour les lauréats.

Le YS Festival est un lieu de rencontres, d’échanges entre professionnels du cinéma de France et d’Algérie mais aussi un tremplin pour les courts-métrages sélectionnés.

Cet évènement est l’opportunité de découvrir les nouveaux talents du cinéma franco-algérien en Occitanie mais aussi une production riche, de qualité et rarement mise en avant hors de ses frontières.

Saint-Jean-du-Gard 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://ys-festival.fr »}]

Speed dating franco-algérien du court-métrage en Cévennes