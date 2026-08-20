YS Festival, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard
jeudi 24 septembre 2026 · Saint-Jean-du-Gard
Informations pratiques
YS Festival 24 – 26 septembre Saint-Jean-du-Gard Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T22:00:00+02:00
3 jours, 24 courts-métrages, 6 prix et des projections hors les murs pour les lauréats.
Le YS Festival est un lieu de rencontres, d’échanges entre professionnels du cinéma de France et d’Algérie mais aussi un tremplin pour les courts-métrages sélectionnés.
Cet évènement est l’opportunité de découvrir les nouveaux talents du cinéma franco-algérien en Occitanie mais aussi une production riche, de qualité et rarement mise en avant hors de ses frontières.
Saint-Jean-du-Gard 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://ys-festival.fr »}]
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