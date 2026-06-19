Les Ides de juin Route de Filhot Sauternes

Sauternes

Les Ides de juin

Route de Filhot Château Filhot Sauternes Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

De 18h30 à 20h15, les ensembles et les élèves du Centre de Musique Ancienne Sauternes ouvrent la soirée avec le fruit de leur travail de l’année.

20h15 21h15 Garden‑party à la française ambiance conviviale avec food‑trucks, buvette et animations, pour prolonger les rencontres et goûter à la douceur de Sauternes.

21h15, place à Alcione & Actéon, une grande traversée baroque pour chœur et orchestre autour de la mer, avec des œuvres de Marin Marais et Marc‑Antoine Charpentier.

Alcione Tragédie en musique du compositeur Marin Marais, Alcione raconte l’amour entre Alcione et Céyx, bouleversé par une tempête en mer restée célèbre. Entre drame et intervention divine, l’œuvre illustre toute la richesse de l’opéra baroque français.

Actéon Dans cette courte tragédie en musique, Actéon est transformé en cerf par la déesse Diane après l’avoir surprise, puis dévoré par ses propres chiens. .

Route de Filhot Château Filhot Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 78 88 communication.cmas@gmail.com

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English : Les Ides de juin

L’événement Les Ides de juin Sauternes a été mis à jour le 2026-06-12 par La Gironde du Sud