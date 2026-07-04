Informations pratiques

Plouigneau

Les Igna’scènes

Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-12 2026-07-25 2026-10-03

Vous aimez chanter ? Vous rêvez de monter sur scène ? Les Igna’Scènes repartent à la rencontre des chanteurs amateurs du territoire pour une nouvelle saison pleine de talent, de partage et de convivialité !

4 catégories sont ouvertes Moins de 13 ans, dDe 13 à 20 ans, de 21 à 49 ans, 50 ans et plus

Ouvert à tous les chanteurs amateurs !

Participez à l’une ou plusieurs des dates de sélection

• La Chapelle du Mur 27 juin 2026

• Plouégat-Moysan 4 juillet 2026

• Plouégat-Guérand 12 juillet 2026

• Lanleya 25 juillet 2026

Les candidats sélectionnés lors de ces différentes étapes auront l’opportunité de participer à la grande finale des Igna’Scènes.

Grande finale au Foyer rural de Plouigneau le 3 octobre 2026

Inscriptions et renseignements pour les étapes 06.70.10.78.64 .

Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 6 70 10 78 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Igna’scènes Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OT BAIE DE MORLAIX