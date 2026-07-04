Les Igna’scènes Plouigneau
samedi 4 juillet 2026 · Plouigneau
Informations pratiques
Plouigneau
Les Igna’scènes
Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-12 2026-07-25 2026-10-03
Vous aimez chanter ? Vous rêvez de monter sur scène ? Les Igna’Scènes repartent à la rencontre des chanteurs amateurs du territoire pour une nouvelle saison pleine de talent, de partage et de convivialité !
4 catégories sont ouvertes Moins de 13 ans, dDe 13 à 20 ans, de 21 à 49 ans, 50 ans et plus
Ouvert à tous les chanteurs amateurs !
Participez à l’une ou plusieurs des dates de sélection
• La Chapelle du Mur 27 juin 2026
• Plouégat-Moysan 4 juillet 2026
• Plouégat-Guérand 12 juillet 2026
• Lanleya 25 juillet 2026
Les candidats sélectionnés lors de ces différentes étapes auront l’opportunité de participer à la grande finale des Igna’Scènes.
Grande finale au Foyer rural de Plouigneau le 3 octobre 2026
Inscriptions et renseignements pour les étapes 06.70.10.78.64 .
Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 6 70 10 78 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Igna’scènes Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OT BAIE DE MORLAIX
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