Atelier objets en paille Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Plouigneau

Atelier objets en paille

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Que peut-on faire avec de la paille ? Un atelier pour être inventif et créer des petits objets.

Animé par Au Fil du Queffleuth et de la Penzé .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English : Atelier objets en paille

L’événement Atelier objets en paille Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX