Visite Guidée en breton Diskouezadeg er mirdi Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Plouigneau

Visite Guidée en breton Diskouezadeg er mirdi

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Destinée aux bretonnants cette visite toute en breton vous fera traverser les espaces de l’écomusée. .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English : Visite Guidée en breton Diskouezadeg er mirdi

L’événement Visite Guidée en breton Diskouezadeg er mirdi Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX