Visite Guidée en breton Diskouezadeg er mirdi Écomusée Ker Dreger Plouigneau
Visite Guidée en breton Diskouezadeg er mirdi Écomusée Ker Dreger Plouigneau vendredi 10 juillet 2026.
Plouigneau
Visite Guidée en breton Diskouezadeg er mirdi
Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Destinée aux bretonnants cette visite toute en breton vous fera traverser les espaces de l’écomusée. .
Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English : Visite Guidée en breton Diskouezadeg er mirdi
L’événement Visite Guidée en breton Diskouezadeg er mirdi Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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