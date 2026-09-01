Les Incontournables Ar klub bigi, Karnag / Yacht-club de Carnac (visite en breton) Carnac

Informations pratiques

Carnac

Les Incontournables Ar klub bigi, Karnag / Yacht-club de Carnac (visite en breton)

6 Boulevard de la base nautique Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Da geñver Devezhioù ar glad Gweladenn hentet e brezhoneg kaset get Ti Douar Alre.

Da heul kresk sevenadur an dudi ha diorren embreg ar sport e-ser ar boblañs e tiwan àr an tiriad raktresoù savouriezhel pa vez kaoz a savadurioù sport. Kreizenn-merdeiñ yacht-club Karnag, bet savet get ajañs Yves Guillou, a zo unan anezhe. He 60 vlez a lider ar blez-mañ un digarez kaer da glask gouiet hiroc’h àr he divout.

Les Incontournables. An traoù, lec’hioù n’heller mankiñ àrne. Meurvein, ilizoù, chapelioù, pe savadurioù dibar ag an XXvet kantved… Evit gouiet hiroc’h àr o divout, tennit gounid ag ur weladenn kaset get un hentour a servij Sevenadur ha Glad An Alre Kiberen Douar Atlantel Bro Arz hag Istor.

Emgav e-tal lec’h loc’hiñ an tren bihan (6 bd ar Greizenn-merdeiñ), a-dal d’al leti Les Rochers / Ar Reier).

Lod hervez pep unan. N’eo ket ret miret e lec’h.

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Visite en langue bretonne avec Ti Douar Alre.

Avec l’émergence de la civilisation des loisirs ainsi que le développement et la démocratisation des pratiques sportives, des programmes architecturaux d’établissements sportifs émergent sur le territoire. La base nautique du yacht-club de Carnac construite par l’agence Yves Guillou en fait partie. Ses 60 ans sont l’occasion de s’y intéresser.

Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Rendez-vous au niveau du départ du petit train (6 Bd de la Base nautique, face à l’hôtel Les Rochers).

Participation libre.

Sans réservation. .

6 Boulevard de la base nautique Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 78 41 40

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English :

L’événement Les Incontournables Ar klub bigi, Karnag / Yacht-club de Carnac (visite en breton) Carnac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon