Carnac

Conférence Zacharie Le Rouzic

Auditorium Terraqué Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Conférence “ Zacharie Le Rouzic , archéologue et photographe à Carnac (1864-1939)” Sa vie riche et mouvementée sera présentée par son arrière-petite fille, Gwénaëlle Wilhelm-Bailloud.

Personnage attachant, hors du commun, intelligent, travailleur, érudit et autodidacte, Zacharie Le Rouzic a marqué la région et a contribué à faire la réputation des monuments mégalithiques.

Son nom est associé au musée de la ville de Carnac. Pionnier de la photographie, il a transmis de très intéressantes prises de vue, témoignages de son époque. Il a livré un regard exceptionnel sur les soubresauts de l’histoire tant locale qu’internationale.

Gratuit sans réservation.

Ouverture des portes 45mn avant. .

Auditorium Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50

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English :

L’événement Conférence Zacharie Le Rouzic Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon