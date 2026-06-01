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Conférence Zacharie Le Rouzic Carnac

Conférence Zacharie Le Rouzic Carnac jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Auditorium Terraqué

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif :

Carnac

Conférence Zacharie Le Rouzic

Auditorium Terraqué Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Conférence “ Zacharie Le Rouzic , archéologue et photographe à Carnac (1864-1939)” Sa vie riche et mouvementée sera présentée par son arrière-petite fille, Gwénaëlle Wilhelm-Bailloud.

Personnage attachant, hors du commun, intelligent, travailleur, érudit et autodidacte, Zacharie Le Rouzic a marqué la région et a contribué à faire la réputation des monuments mégalithiques.
Son nom est associé au musée de la ville de Carnac. Pionnier de la photographie, il a transmis de très intéressantes prises de vue, témoignages de son époque. Il a livré un regard exceptionnel sur les soubresauts de l’histoire tant locale qu’internationale.

Gratuit sans réservation.
Ouverture des portes 45mn avant.   .

Auditorium Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50 

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English :

L’événement Conférence Zacharie Le Rouzic Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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