Conférence Zacharie Le Rouzic Carnac
Conférence Zacharie Le Rouzic Carnac jeudi 25 juin 2026.
Carnac
Conférence Zacharie Le Rouzic
Auditorium Terraqué Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Conférence “ Zacharie Le Rouzic , archéologue et photographe à Carnac (1864-1939)” Sa vie riche et mouvementée sera présentée par son arrière-petite fille, Gwénaëlle Wilhelm-Bailloud.
Personnage attachant, hors du commun, intelligent, travailleur, érudit et autodidacte, Zacharie Le Rouzic a marqué la région et a contribué à faire la réputation des monuments mégalithiques.
Son nom est associé au musée de la ville de Carnac. Pionnier de la photographie, il a transmis de très intéressantes prises de vue, témoignages de son époque. Il a livré un regard exceptionnel sur les soubresauts de l’histoire tant locale qu’internationale.
Gratuit sans réservation.
Ouverture des portes 45mn avant. .
Auditorium Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50
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English :
L’événement Conférence Zacharie Le Rouzic Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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