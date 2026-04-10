Journées Européennes de l’Archéologie Musée de la Préhistoire Carnac
Journées Européennes de l’Archéologie Musée de la Préhistoire Carnac samedi 13 juin 2026.
Carnac
Journées Européennes de l’Archéologie
Musée de la Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Plongez au cœur des coulisses du musée ! Pour la première fois, le musée vous invite à voir ce qui se passe habituellement hors des regards. Entre précision scientifique et savoir-faire, observez en direct le chantier des collections . Vous découvrirez les gestes essentiels qui préservent les objets !
10h et 16h30 L’atelier des doudous
Et si ton doudou visitait le musée ? Un atelier ludique pour apprendre à le préserver et le manipuler comme un véritable trésor. Atelier à partir de 6 ans. Gratuit sans réservation. Durée 45mn
11h, 14h et 15h Mission poterie “recolle le passé”
Les fragments de poterie sont des pièces de puzzle à assembler. Découvrez l’envers du décor et initiez-vous au métier de restaurateur du patrimoine ! Atelier à partir de 6 ans. Gratuit sans réservation. Durée 45mn
À plusieurs reprises dans la journée Les idées reçues
Pour tordre le cou aux idées reçues sur le musée et ses collections, piochez au hasard une question et suivez le guide ! Gratuit .
Musée de la Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
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English :
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Carnac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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