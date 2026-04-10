Journées Européennes de l’Archéologie Musée de la Préhistoire Carnac

Carnac

Journées Européennes de l’Archéologie

Musée de la Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Plongez au cœur des coulisses du musée ! Pour la première fois, le musée vous invite à voir ce qui se passe habituellement hors des regards. Entre précision scientifique et savoir-faire, observez en direct le chantier des collections . Vous découvrirez les gestes essentiels qui préservent les objets !

10h et 16h30 L’atelier des doudous

Et si ton doudou visitait le musée ? Un atelier ludique pour apprendre à le préserver et le manipuler comme un véritable trésor. Atelier à partir de 6 ans. Gratuit sans réservation. Durée 45mn

11h, 14h et 15h Mission poterie “recolle le passé”

Les fragments de poterie sont des pièces de puzzle à assembler. Découvrez l’envers du décor et initiez-vous au métier de restaurateur du patrimoine ! Atelier à partir de 6 ans. Gratuit sans réservation. Durée 45mn

À plusieurs reprises dans la journée Les idées reçues

Pour tordre le cou aux idées reçues sur le musée et ses collections, piochez au hasard une question et suivez le guide ! Gratuit .

Musée de la Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

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English :

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Carnac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon