Rando gourmande Départ du parking du Yatch Club Carnac
samedi 5 septembre 2026 · Départ du parking du Yatch Club · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Rando gourmande
Départ du parking du Yatch Club Boulevard de la Base Nautique Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Rando gourmande organisée conjointement par les associations la Clusaz et le foyer laïque de Carnac.
Le départ s’échelonne de 16h à 19h du parking du Yacht-Club avec 3 circuits 6, 10 et 16 kms.
Inscription avant le 29 aout au 07 88 45 35 88 ou 06 85 76 99 24 .
Départ du parking du Yatch Club Boulevard de la Base Nautique Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 85 76 99 24
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English :
L’événement Rando gourmande Carnac a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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