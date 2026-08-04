Rando gourmande Départ du parking du Yatch Club Carnac

Informations pratiques

Carnac

Rando gourmande

Départ du parking du Yatch Club Boulevard de la Base Nautique Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Rando gourmande organisée conjointement par les associations la Clusaz et le foyer laïque de Carnac.

Le départ s’échelonne de 16h à 19h du parking du Yacht-Club avec 3 circuits 6, 10 et 16 kms.

Inscription avant le 29 aout au 07 88 45 35 88 ou 06 85 76 99 24 .

Départ du parking du Yatch Club Boulevard de la Base Nautique Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 85 76 99 24

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English :

L’événement Rando gourmande Carnac a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon