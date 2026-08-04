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AGENDA · Carnac

Rando gourmande Départ du parking du Yatch Club Carnac

samedi 5 septembre 2026 · Départ du parking du Yatch Club · Carnac

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Départ du parking du Yatch Club
Adresse
Boulevard de la Base Nautique
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Rando gourmande

Départ du parking du Yatch Club Boulevard de la Base Nautique Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Rando gourmande organisée conjointement par les associations la Clusaz et le foyer laïque de Carnac.
Le départ s’échelonne de 16h à 19h du parking du Yacht-Club avec 3 circuits 6, 10 et 16 kms.
Inscription avant le 29 aout au 07 88 45 35 88 ou 06 85 76 99 24   .

Départ du parking du Yatch Club Boulevard de la Base Nautique Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 85 76 99 24 

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English :

L’événement Rando gourmande Carnac a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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