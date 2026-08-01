Les indispensables du cinéma Le bon, la brute et le truand Cinéma Le Hublot Le Croisic

Informations pratiques

Le Croisic

Les indispensables du cinéma Le bon, la brute et le truand

Cinéma Le Hublot 4 rue du Traict Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Le bon, la brute et le truand

Les indispensables du cinéma (en VO)

De Sergio Leone avec Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef

Dans une Guerre de Sécession qui ensanglante l’Amérique, trois hommes restent indifférents au conflit. Ce sont trois redoutables et sympathiques bandits, qui assurent leur pain quotidien au bout de leurs carabines. Cependant vient un jour où ils entrevoient la possibilité de s’emparer d’une énorme somme d’argent. Et les voilà qui se jettent au milieu des combattants, n’hésitant pas à revêtir l’uniforme pour s’emparer du trésor convoité. Tour à tour alliés et ennemis, se suivent et se pourchassant, le Bon, la Brute et le Truand vont de l’avant…



Précédé d’une présentation / analyse filmique. Réservation par le site du Hublot, ou en caisse. .

Cinéma Le Hublot 4 rue du Traict Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

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L’événement Les indispensables du cinéma Le bon, la brute et le truand Le Croisic a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44