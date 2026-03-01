Les indispensables du cinéma Stand by me Place Dinan Le Croisic
Tout public 1h30 De Rob Reiner Drame, Aventure
Avec: River Phoenix, Richard Dreyfuss, Corey Feldman
Un événement peu ordinaire va marquer la vie du jeune Gordie Lachance. Au cours de l’été 1959, un adolescent a disparu mystérieusement dans l’Oregon. Gordie et ses inséparables copains, Chris, Teddy et Vern savent qu’il est mort pour avoir approche de trop pres la voie ferrée, un train l’a heurte. Son corps git au fond des bois. C’est le frère de Vern qui l’a découvert. Les enfants décident de s’attribuer le scoop et partent pour la grande foret de Castle Rock. Cette aventure va rester pour Gordie et ses trois amis la plus étrange et la plus exaltante de leur vie.
Séance précédée d’une présentation analyse filmique
Réservation par le site du Hublot, ou en caisse. .
Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com
