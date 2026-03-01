LES INEDITS FONT LEUR CARNAVAL AVEC ABBA EVENT Amélie-les-Bains-Palalda

LES INEDITS FONT LEUR CARNAVAL AVEC ABBA EVENT

Tarif : 12 – 12 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

Date(s) :

Les Inédits vous invitent à une soirée festive autour de ABBA Event, l’hommage live au groupe mythique ABBA.

Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Les Inédits invites you to a festive evening of ABBA Event, a live tribute to the legendary band ABBA.

