Les insectes de la prairie qui sont-ils ? Margny-lès-Compiègne

Informations pratiques

Margny-lès-Compiègne

Les insectes de la prairie qui sont-ils ?

638 Rue de la République Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 13:30:00

fin : 2026-07-11 15:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le CPIE des pays de l’Oise vous invite à découvrir la biodiversité environnante à Margny, présente grâce au processus de gestion différenciée.

La gestion différenciée est une approche qui consiste à ne pas appliquer la même intensité ni le même type d’entretien à tous les espaces. Elle prend en compte la nature, la fréquentation, les usages et le potentiel de biodiversité de chaque espace.

Une intervenante spécialisée vous accompagnera durant cette activité tout public et gratuite !

Rendez-vous le 11 juillet 2026, de 13h30 à 15h00, à l’espace fitness du Stade Robert Dubois, à Margny-lès-Compiègne.

Sur inscription !

Le CPIE des pays de l’Oise vous invite à découvrir la biodiversité environnante à Margny, présente grâce au processus de gestion différenciée.

La gestion différenciée est une approche qui consiste à ne pas appliquer la même intensité ni le même type d’entretien à tous les espaces. Elle prend en compte la nature, la fréquentation, les usages et le potentiel de biodiversité de chaque espace.

Une intervenante spécialisée vous accompagnera durant cette activité tout public et gratuite !

Rendez-vous le 11 juillet 2026, de 13h30 à 15h00, à l’espace fitness du Stade Robert Dubois, à Margny-lès-Compiègne.

Sur inscription ! .

638 Rue de la République Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France

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English :

The CPIE of the Oise region invites you to discover the biodiversity around Margny, which is preserved through a differentiated management approach.

Differentiated management is an approach that involves not applying the same intensity or type of maintenance to all areas. It takes into account the nature, visitor traffic, uses, and biodiversity potential of each area.

An expert guide will accompany you during this free activity, which is open to the public!

Join us on July 11, 2026, from 1:30 p.m. to 3:00 p.m., at the fitness area of Robert Dubois Stadium in Margny-l’Es-Compiègne.

Registration required!

L’événement Les insectes de la prairie qui sont-ils ? Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-06-24 par Compiègne Pierrefonds Tourisme