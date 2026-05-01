Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les JAM SESSION du Sans Réserve Sans Réserve Périgueux

Les JAM SESSION du Sans Réserve Sans Réserve Périgueux

Les JAM SESSION du Sans Réserve Sans Réserve Périgueux vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Sans Réserve

Adresse : 192 Route d'Angoulême

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Les JAM SESSION du Sans Réserve

Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Les Jam session des Studios du Sans Réserve sont l’occasion pour les musiciens et musiciennes du coin, pros et amateurs, de se rencontrer, partager et échanger autour de leur musique ! Nos trois studios de répétition et les instruments vous attendent pour d’inoubliables moment d’improvisation toutes esthétiques confondues, du rock en passant par le rap et jusqu’à l’électro.

Bar sur place + auberge espagnole   .

Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73  info@sans-reserve.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les JAM SESSION du Sans Réserve

L’événement Les JAM SESSION du Sans Réserve Périgueux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)