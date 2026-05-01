Les JAM SESSION du Sans Réserve Sans Réserve Périgueux

Périgueux

Les JAM SESSION du Sans Réserve

Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Les Jam session des Studios du Sans Réserve sont l’occasion pour les musiciens et musiciennes du coin, pros et amateurs, de se rencontrer, partager et échanger autour de leur musique ! Nos trois studios de répétition et les instruments vous attendent pour d’inoubliables moment d’improvisation toutes esthétiques confondues, du rock en passant par le rap et jusqu’à l’électro.

Bar sur place + auberge espagnole .

Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org

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English : Les JAM SESSION du Sans Réserve

L’événement Les JAM SESSION du Sans Réserve Périgueux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Communal de Périgueux