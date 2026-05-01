Les JAM SESSION du Sans Réserve Sans Réserve Périgueux
Les JAM SESSION du Sans Réserve Sans Réserve Périgueux vendredi 15 mai 2026.
Périgueux
Les JAM SESSION du Sans Réserve
Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Les Jam session des Studios du Sans Réserve sont l’occasion pour les musiciens et musiciennes du coin, pros et amateurs, de se rencontrer, partager et échanger autour de leur musique ! Nos trois studios de répétition et les instruments vous attendent pour d’inoubliables moment d’improvisation toutes esthétiques confondues, du rock en passant par le rap et jusqu’à l’électro.
Bar sur place + auberge espagnole .
Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org
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English : Les JAM SESSION du Sans Réserve
L’événement Les JAM SESSION du Sans Réserve Périgueux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Communal de Périgueux
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