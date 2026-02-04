LES JARDINS DE LA MIRANDA Rue de la Miranda Perpignan
LES JARDINS DE LA MIRANDA Rue de la Miranda Perpignan dimanche 7 juin 2026.
LES JARDINS DE LA MIRANDA
Rue de la Miranda LES JARDINS DE LA MIRANDA Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Au Jardin de la Miranda, Les Rendes-Vous aux Jardins Le premier week-end de juin vous donne
Rendez-vous aux jardins, un évènement piloté par le Ministère de la Culture.
.
Rue de la Miranda LES JARDINS DE LA MIRANDA Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At Jardin de la Miranda, Les Rendes-Vous aux Jardins : the first weekend in June gives you
Rendez-vous aux jardins, an event organized by the French Ministry of Culture.
L’événement LES JARDINS DE LA MIRANDA Perpignan a été mis à jour le 2026-02-04 par PERPIGNAN TOURISME