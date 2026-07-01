Informations pratiques

Viala-du-Tarn

les jardins des enclos Promenade littéraire et musicale

Viala-du-Tarn Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Comme chaque année à pareille époque, le public est attendu pour une immersion dans un monde de poèmes, d’extraits de romans, de cordes de guitares et de cordes vocales

Le rendez-vous est désormais devenu une tradition estivale. Le jeudi 23 juillet à 18 heures, les Jardins des Enclos, à Ladepeyre, accueilleront la 5ᵉ Promenade littéraire et musicale, placée cette année sous le signe de l’Espagne.

Au fil d’un parcours à travers différents espaces du jardin, les visiteurs seront invités à un voyage où se mêleront littérature, poésie, musique, théâtre et peinture. Plus qu’une simple évocation historique, cette promenade proposera une immersion sensible dans l’âme espagnole.

Des sonorités arabo-andalouses aux troubadours du Moyen Âge, de la découverte du Nouveau Monde aux aventures de Don Quichotte, les étapes se succéderont au rythme des lectures, des chants et des guitares.

Dans la gloriette dominant l’étang, un véritable Petit Prado présentera les chefs-d’œuvre des grands maîtres espagnols, du Greco à Goya.

Le Siècle d’Or sera également célébré à travers un quiz, une scène théâtrale et un air d’opéra devenu incontournable.

Autour de la piscine, les spectateurs assisteront à un simulacre de l’émission Apostrophes. Un faux Bernard Pivot recevra ses invités pour évoquer romans, poésie et chansons espagnoles, offrant au public de nombreuses idées de lecture pour prolonger le voyage durant l’été.

Enfin, dans la rue qui borde le jardin, musiques traditionnelles et anciennes accompagneront la dégustation de tapas et de boissons, fidèle à l’art de vivre espagnol.

Cette manifestation est organisée par le Jardin des Enclos, en partenariat avec le Foyer d’Éducation Populaire et Fred Productions.

Elle donnera le coup d’envoi de la fête votive de Ladepeyre, qui se poursuivra tout au long du week-end avec notamment un concours de belote et le traditionnel méchoui.

Rendez-vous le jeudi 23 juillet à 18 heures, au Jardin des Enclos, à Ladepeyre (Le Viala-du-Tarn), sur la D152, à une dizaine de kilomètres du bourg du Viala-du-Tarn.

Renseignements 06 80 55 44 94. .

Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 6 80 55 44 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As every year at this time of year, the public is invited to immerse themselves in a world of poems, novel extracts, guitar strings and vocal chords

L’événement les jardins des enclos Promenade littéraire et musicale Viala-du-Tarn a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)