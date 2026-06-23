Viala-du-Tarn

Soirée guinguette M’Bio Jardin !

Viala-du-Tarn Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Assiette repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11

Une soirée conviviale et gourmande !

Les mardi 28 juillet 11 août, à partir de 19h, la Ferme M’Bio Jardin ouvre ses portes pour une soirée guinguette où se mêleront concert en live et plaisirs de la table. Dans un cadre champêtre et chaleureux, les visiteurs pourront savourer un repas convivial tout en profitant d’une ambiance musicale entraînante.

Informations au 07 83 29 17 23

Adresse 3706 Route du Mas de la Nauc, 12490 Viala du Tarn

Une belle occasion de partager un moment chaleureux, en famille ou entre amis, dans une atmosphère détendue et festive. 10 .

Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 7 83 29 17 23

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English :

A convivial, gourmet evening!

L’événement Soirée guinguette M’Bio Jardin ! Viala-du-Tarn a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)