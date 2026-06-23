Soirée guinguette M’Bio Jardin ! Viala-du-Tarn
Soirée guinguette M’Bio Jardin ! Viala-du-Tarn mardi 28 juillet 2026.
Viala-du-Tarn
Soirée guinguette M’Bio Jardin !
Viala-du-Tarn Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Assiette repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11
Une soirée conviviale et gourmande !
Les mardi 28 juillet 11 août, à partir de 19h, la Ferme M’Bio Jardin ouvre ses portes pour une soirée guinguette où se mêleront concert en live et plaisirs de la table. Dans un cadre champêtre et chaleureux, les visiteurs pourront savourer un repas convivial tout en profitant d’une ambiance musicale entraînante.
Informations au 07 83 29 17 23
Adresse 3706 Route du Mas de la Nauc, 12490 Viala du Tarn
Une belle occasion de partager un moment chaleureux, en famille ou entre amis, dans une atmosphère détendue et festive. 10 .
Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 7 83 29 17 23
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English :
A convivial, gourmet evening!
L’événement Soirée guinguette M’Bio Jardin ! Viala-du-Tarn a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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