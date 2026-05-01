les Jardins ouverts pour le cerveau Les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort

Bréal-sous-Montfort

les Jardins ouverts pour le cerveau

Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 13:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Les Jardins ouverts pour le cerveau

Samedi 9 et dimanche 10 mai

Les Jardins de Brocéliande s’associent à la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) en donnant un coup de pousse au Neurodon. Ce mouvement de solidarité permet de promouvoir la recherche sur les maladies d’Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques ….

L’objectif est de sensibiliser l’opinion à un enjeu majeur de santé publique et ainsi donner à la recherche les moyens financiers indispensables pour avancer.

L’engagement des parcs et jardins témoigne aussi combien l’art des jardins, qui, au travers des siècles fut une des plus belles expressions de l’activité cérébrale, vient aujourd’hui aider la recherche médicale.

une entrée adulte = 2€ reversés à la recherche sur les maladies du cerveau .

Les Jardins de Brocéliande 1165 Lieu-dit Les Mesnils Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

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English :

L’événement les Jardins ouverts pour le cerveau Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Brocéliande