Les jeudis aux Musées QU4DR4NT par le collectif Arbuste + Rosa Pistola + Carlala Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Les jeudis aux Musées QU4DR4NT par le collectif Arbuste + Rosa Pistola + Carlala

Jeudi 30 juillet 2026 de 19h à 23h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Le Centre de la Vieille Charité ouvre ses portes en nocturne pour l’Été Marseillais. Venez découvrir expositions et performances artistiques dans une ambiance immersive et festive.

Venez profiter des nocturnes exceptionnelles de l’Été Marseillais au Centre de la Vieille Charité !



À partir de 19 h, vous pourrez explorer les expositions du moment au rythme d’événements musicaux et artistiques.



Au programme de la soirée du 30 juillet



– 19h00 20h00 Visite libre des expositions



19h à 19h30 activation Quadrant

9h30 à 20h DJ set Carlala

20h à 20h30 activation Quadrant

20h30 à 21h DJ set Carlala

21h à 22h DJ set Rosa Pistola

22h à 22h45 activation Quadrant



► QU4DR4NT par le collectif Arbuste



Arbuste est un collectif d’artistes, architectes, scénographes et musiciens. Leurs créations oscillent entre les arts numériques, la scénographie et les musiques électroniques. Ils créent des spectacles, des scénographies et des installations qui ont en commun un fort impact visuel et sonore, une mise en lumière des cultures électroniques et la prise en compte systématique du public.



Le dispositif place le public aux commandes du soundsystem et du light show grâce aux pupitres de contrôle qu’il gère à l’aide de joysticks. Pris au jeu, le public devient alors pilote !

Les actions des pilotes, mêlées aux algorithmes, font naître une trame sonore en perpétuelle mutation liée à une impulsion lumineuse. Autonome et interactif, le dispositif permet de vivre l’expérience d’une fête continue dont le public devient aussi artiste en ayant la main sur les variations de rythme et l’ambiance de la soirée.



► Carlala



Véritable pile électrique, Carlala irradie depuis 2021 la scène marseillaise de son énergie contagieuse, en proposant un univers musical club, festif et fédérateur.

Influencée par ses origines hispaniques, c’est tout un univers méditerranéen et soigné que Carlala apporte sur scène, faisant du partage et de la transmission le centre de son projet.



Entre Reggaeton, Flamenco, Brazilian funk, Bubbling, Guaracha, Bouyon ou encore DnB, Carlala produit, remixe, interprète, joue et embarque avec elle toutes les influences qui font vibrer sa ville, Marseille. Donnez-lui les clés du booth, et vous voici parti.e.s pour des nuits sans fin, où les rythmes font chavirer les corps et soignent les cœurs.



► Rosa Pistola



Rosa Pistola a toujours agi à contre-courant, créant ses propres plateformes et repoussant les limites de la musique club dans son contexte. Depuis son Mexique d’origine, elle a reconfiguré le langage du reggaeton underground, absorbant sa crudité et sa charge érotique pour le projeter dans des espaces inattendus.



Mais son travail va au-delà du reggaeton. Sa polyvalence en tant que DJ et productrice l’a amenée à explorer des genres tels que la guaracha, le tribal, la cumbia, le merengue, le funk et le dembow, fusionnant leurs codes sans perdre son identité. Dans un paysage où les structures commerciales ont tendance à diluer les frontières des genres populaires, Rosa Pistola a fait le contraire elle a consolidé une approche qui amplifie la crudité et l’impact physique de ces sons, sans rien atténuer.



Sa capacité à habiter aussi bien la rue que les circuits internationaux, à insuffler l’intensité du perreo dans des environnements qui ont historiquement ignoré cette énergie, a permis à sa vision non seulement de résonner, mais aussi de transformer la façon dont la musique électronique latino-américaine et ses branches plus expérimentales sont appréhendées. Son influence ne se mesure pas en termes de validation externe, mais dans sa capacité à se tailler une place dans un écosystème qui fait rarement de la place à ceux qui refusent de suivre sa logique.



► Ce que la mer garde. Mémoires de la Méditerranée



Une exposition pensée comme une traversée collective des rives méditerranéennes. À la croisée de l’archéologie, de la création contemporaine et de l’écologie, elle interroge ce que la mer conserve, efface et révèle.



Les œuvres d’Aïcha Snoussi, d’Elias Kurdy, de Jeff Daniel Silva et d’Aurélie Darbouret dialoguent avec des objets issus des collections des Musées de Marseille, tout en invitant les publics à prendre part à l’exposition à travers des œuvres participatives et des ateliers de création. Ensemble, artistes et visiteurs font émerger récits, mémoires et imaginaires liés à la Méditerranée, au-delà de sa seule dimension géographique. Une invitation à écouter ce que la mer garde, raconte et transmet et ce que nous choisissons d’en conserver. .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Centre de la Vieille Charité is hosting an evening event for the Été Marseillais. Come discover exhibitions and artistic performances in an immersive and festive atmosphere.

L’événement Les jeudis aux Musées QU4DR4NT par le collectif Arbuste + Rosa Pistola + Carlala Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille