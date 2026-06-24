Sully-sur-Loire

Les Jeudis Bal Guinguette Sully Plage 2026

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

De 17h à 21h, Jean-François Carcagno prend la relève avec son accordéon pour vous emmener dans un bal dansant musette animé!

Première partie Gérard Morice de 15h à 16h30

Débutez la soirée au rythme de la variété française

Deuxième partie Jean François Carcagno de 17h à 21h

Place ensuite à une ambiance plus rythmée pour vous faire danser toute la soirée

* Les chiens, même tenus en laisse ne sont pas acceptés / la baignade en Loire est strictement interdite / Interdiction de fumer *

– par la Municipalité, dans le cadre de Sully plage – .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 20 08

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English :

L’événement Les Jeudis Bal Guinguette Sully Plage 2026 Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SULLY-SUR-LOIRE