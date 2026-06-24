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Les Jeudis Bal Guinguette Sully Plage 2026 Sully-sur-Loire

Les Jeudis Bal Guinguette Sully Plage 2026 Sully-sur-Loire

Les Jeudis Bal Guinguette Sully Plage 2026 Sully-sur-Loire jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Chemin de la Salle Verte
Ville
45600 Sully-sur-Loire
Département
Loiret
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
Gratuit

Sully-sur-Loire

Les Jeudis Bal Guinguette Sully Plage 2026

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

De 17h à 21h, Jean-François Carcagno prend la relève avec son accordéon pour vous emmener dans un bal dansant musette animé!
Première partie Gérard Morice de 15h à 16h30
Débutez la soirée au rythme de la variété française
Deuxième partie Jean François Carcagno de 17h à 21h
Place ensuite à une ambiance plus rythmée pour vous faire danser toute la soirée

* Les chiens, même tenus en laisse ne sont pas acceptés / la baignade en Loire est strictement interdite / Interdiction de fumer *
– par la Municipalité, dans le cadre de Sully plage –   .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 20 08 

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English :

L’événement Les Jeudis Bal Guinguette Sully Plage 2026 Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SULLY-SUR-LOIRE

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