Les Jeudis Bal Guinguette Sully Plage 2026 Sully-sur-Loire
Les Jeudis Bal Guinguette Sully Plage 2026 Sully-sur-Loire jeudi 9 juillet 2026.
Sully-sur-Loire
Les Jeudis Bal Guinguette Sully Plage 2026
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-23 21:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
De 17h à 21h, Jean-François Carcagno prend la relève avec son accordéon pour vous emmener dans un bal dansant musette animé!
Première partie Gérard Morice de 15h à 16h30
Débutez la soirée au rythme de la variété française
Deuxième partie Jean François Carcagno de 17h à 21h
Place ensuite à une ambiance plus rythmée pour vous faire danser toute la soirée
* Les chiens, même tenus en laisse ne sont pas acceptés / la baignade en Loire est strictement interdite / Interdiction de fumer *
– par la Municipalité, dans le cadre de Sully plage – .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 20 08
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English :
L’événement Les Jeudis Bal Guinguette Sully Plage 2026 Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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