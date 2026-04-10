Cheminade Vélo Etre à la hauteur … à vélo à St Benoît sur Loire Sully-sur-Loire
Cheminade Vélo Etre à la hauteur … à vélo à St Benoît sur Loire Sully-sur-Loire mercredi 15 juillet 2026.
Sully-sur-Loire
Cheminade Vélo Etre à la hauteur … à vélo à St Benoît sur Loire
Place Charles de Gaulle Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
C’est une évasion tout en grandeur que l’on vous propose, un véritable survol des richesses multi patrimoniales de la cité bénédictine, à vélo. Un parcours initiatique et de caractère d’une vingtaine de kilomètres, jonché de points de vue, de sites pittoresques, de paysages, …et même d’inattendu, pour être à la hauteur de l’abbatiale, qui s’élève fièrement, et se contemple à l’horizon.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 10h
Durée maxi 2h30 5 .
Place Charles de Gaulle Sully-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 23 70 tourisme@valdesully.fr
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English :
The curtain rises on unsuspected and unsuspected parts of our heritage during this stroll at the end of the day, where secrets will be revealed about certain buildings
L’événement Cheminade Vélo Etre à la hauteur … à vélo à St Benoît sur Loire Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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