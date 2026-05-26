Dessine ta ville Sully-sur-Loire
Dessine ta ville Sully-sur-Loire samedi 13 juin 2026.
Sully-sur-Loire
Dessine ta ville
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 27 – 27 – EUR
27
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-07-18 2026-08-22
Une chouette après-midi en perspective pour apprendre le dessin et surtout à observer et à dessiner ce qui vous entoure ; le château et son architecture notamment. Pas besoin de savoir dessiner, Pauline vous donne les bases du dessin d’observation et quelques clés pour pouvoir se lancer seul.e ensuite.
Matériel de dessin fourni et petit carnet fait main offert à chaque participant au premier atelier.
Durée 1h30 (comptez 2h avec les déplacements, explications et rangement) Tous niveaux, débutants bienvenus Réservation obligatoire. 27 .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 75 54 85 pauline.brideron@live.fr
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L’événement Dessine ta ville Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-26 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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