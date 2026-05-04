Sully-sur-Loire

Photo Rando

Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La Photo Rando est une rando libre sous forme de jeu ouverte à tous organisée par les Randonneurs Sullylois dont le but est de retrouver les lieux ( détails de façades-toits portes- statues-monuments …visibles de la rue) où ont été prises les 44 photos

La Photo Rando est une rando libre sous forme de jeu ouverte à tous organisée par les Randonneurs Sullylois dont le but est de retrouver les lieux ( détails de façades-toits portes- statues-monuments …visibles de la rue) où ont été prises les 44 photos du guide remis lors de l’inscription. Attention il y a une intruse !

Le terrain de jeu est le centre de Sully sur Loire bien délimité par un plan également fourni dans le dossier. Ce plan s’inscrit dans un rectangle d’environ 1.5km sur 0.6km. Pas de parcours pré-défini, les rues étant parcourues selon la stratégie de chaque participant.

Une pré-inscription par mail est obligatoire (lesrandonneurssullylois@gmail.com)

La participation peut être individuelle ou par équipe et sera réglée lors de la remise du dossier de participation. 4 .

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire lesrandonneurssullylois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Photo Rando is a free walk in the form of a game open to all, organized by the Randonneurs Sullylois, the aim of which is to find the places (details of facades roofs doors statues monuments visible from the street) where the 44 photos were taken

L’événement Photo Rando Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SULLY-SUR-LOIRE