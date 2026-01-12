Expo Motos de collection 100 ans de Ducati Sully-sur-Loire

Expo Motos de collection 100 ans de Ducati

6 Chemin de la Levée Sully-sur-Loire Loiret

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

2026-06-13

Exposition de motos anciennes et de collection pour célébrer les 100 ans de la marque Ducati

A 400 m du château de Sully en bord de Loire, l’Arcatène perpétue la mémoire de la marque de vélo et de motos Helyett. Entrée gratuite au petit musée Helyett, buvette en terrasse et boutique de produits du terroir. .

6 Chemin de la Levée Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 82 26 59 museehellyett.sully@gmail.com

Exhibition of vintage and collector motorcycles to celebrate 100 years of Ducati

