Les Terrasses de l’été

Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-25

Durant les Terrasses de l’été, en fin de journée, les passants déambulent dans le centre-ville devenu piéton en se délectant des mets et de la musique proposés par leurs commerçants ! Les commerçants de débit de boisson, vente de gastronomie et les restaurateurs offrent alors de nombreux choix de menus, plats et de boissons aux passants. Des concerts se déroulent dans la rue. Tables et chaises sont déployées pour l’occasion sur l’espace public.

– par la Municipalité et les commerçants sullylois – .

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 20 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Terrasses de l’été Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-05 par OT SULLY-SUR-LOIRE