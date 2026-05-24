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les Ham’Olympiades Sully-sur-Loire

les Ham’Olympiades Sully-sur-Loire

les Ham’Olympiades Sully-sur-Loire samedi 13 juin 2026.

Adresse : Rue Flandres-Dunkerque 1940

Ville : 45600 Sully-sur-Loire

Département : Loiret

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Sully-sur-Loire

les Ham’Olympiades

Rue Flandres-Dunkerque 1940 Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

LES HAM’OLYMPIADES ARRIVENT !
Les jeunes de la prévention spécialisée vous donnent rendez-vous pour un après-midi placé sous le signe du partage et de la bonne humeur !
Samedi 13 juin à partir de 14h au City stade du Hameau
Petits et grands sont invités à venir participer à de nombreuses animations
Jeux en équipes, challenges sportifs, musique & ambiance festive, lots à gagner, vente de crêpes.
Venez relever les défis entre amis ou en famille et partager un moment convivial avec le quartier !
Inscriptions possible également sur place le jour J.
On vous attend nombreux pour les premières HAM’OLYMPIADES !   .

Rue Flandres-Dunkerque 1940 Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 94 14 32  prevention@sully45.com

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English :

L’événement les Ham’Olympiades Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SULLY-SUR-LOIRE

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