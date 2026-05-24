Sully-sur-Loire

les Ham’Olympiades

Rue Flandres-Dunkerque 1940 Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

LES HAM’OLYMPIADES ARRIVENT !

Les jeunes de la prévention spécialisée vous donnent rendez-vous pour un après-midi placé sous le signe du partage et de la bonne humeur !

Samedi 13 juin à partir de 14h au City stade du Hameau

Petits et grands sont invités à venir participer à de nombreuses animations

Jeux en équipes, challenges sportifs, musique & ambiance festive, lots à gagner, vente de crêpes.

Venez relever les défis entre amis ou en famille et partager un moment convivial avec le quartier !

Inscriptions possible également sur place le jour J.

On vous attend nombreux pour les premières HAM’OLYMPIADES ! .

Rue Flandres-Dunkerque 1940 Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 94 14 32 prevention@sully45.com

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English :

L’événement les Ham’Olympiades Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SULLY-SUR-LOIRE