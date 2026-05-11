Tournoi de Tennis Sully-sur-Loire
Tournoi de Tennis Sully-sur-Loire vendredi 19 juin 2026.
Sully-sur-Loire
Tournoi de Tennis
7 Route de Gien Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-06-19
Le club de tennis du CSMS organise un tournoi de tennis du 19 juin au 5 juillet 2026.
Les épreuves au programme
Simples Femmes NC à 2/6
Simples Hommess NC à 2/6
Simples + 35 Femmes NC à 15/1
Simples + 35 Hommes NC à 15/1 16 .
7 Route de Gien Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 93 96 57
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English :
L’événement Tournoi de Tennis Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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