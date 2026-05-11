Sully-sur-Loire

Tournoi de Tennis

7 Route de Gien Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-19

Le club de tennis du CSMS organise un tournoi de tennis du 19 juin au 5 juillet 2026.

Les épreuves au programme

Simples Femmes NC à 2/6

Simples Hommess NC à 2/6

Simples + 35 Femmes NC à 15/1

Simples + 35 Hommes NC à 15/1 16 .

7 Route de Gien Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 93 96 57

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English :

L’événement Tournoi de Tennis Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par OT SULLY-SUR-LOIRE