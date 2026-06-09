Sully-sur-Loire

Sully Plage Edition 2026

R’ de Loire Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-04

Un été à Sully sur Loire !

Tous les jours sur les bords de Loire Sully Plage n’attend que vous!

Parc de jeux gonflables (jusqu’à 14 ans), Ventriglisse, Karting, Tir au But,… NOUVEAU Minigolf et espace jeux/lecture.

Venez profiter des animations, passer un moment en famille ou entre amis lors des concerts organisés cette année!

* Aires de jeux Du dimanche au jeudi 10h-12h30 et 14h-19h. Ven. et sam 11h à 23h.

* Buvette lun. à mer. 11h-19h jeudi 11h-21h Ven. et sam. 11h-23h.

* Snack tous les jours durant les heures d’ouverture de Sully Plage.

* Food trucks les vendredis et samedis (2 par soir de concert).

* Soirée moules frites tous les vendredis.

Bel été à Sully Plage!

– par la Municipalité – .

R’ de Loire Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 20 08

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English :

L’événement Sully Plage Edition 2026 Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-09 par OT SULLY-SUR-LOIRE